Руководство Японии призвало страны-участницы летних Олимпийских игр-2021 сократить состав делегаций своих высокопоставленных лиц из-за пандемии коронавируса.

Главы государств и правительств отправятся в Японию для участия в церемониях открытия и закрытия Игр в Токио. Известно, что в их число входит президент Франции Эммануэль Макрон, заданием которого в 2024 году будет принятие летней Олимпиады в столице Париже.

Отмечается, что Токио просит каждое государство ограничить состав делегации максимум 12 членами для главы государства и 5 для министра кабинета.

Ранее мы писали, что Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета игр, каким бы тяжелым оно ни было.

Кроме того, власти Японии рассматривают возможность отмены Олимпийских игр в Токио в 2021 году из-за пандемии COVID. Пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом и ввести чрезвычайное положение в крупнейших городах страны, включая Токио.

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