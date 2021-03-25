Под Донецком на шахте погиб горняк во время работы [ Редактировать ]
Рано утром 25 марта на шахте "Белозерская" в Донецкой области был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя. Прибывший на место врач констатировал смерть шахтера. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что тяжелую травму горняк получил 25 марта в 4:15 на 550-м горизонте во время доставки секции механизированной крепи.
"На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа. Прибывший на место врач РПГ, констатировал смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.
На предприятии создана специальная комиссия по расследованию данного несчастного случая.
"Администрация шахты Белозерская выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь", - заявили в ДТЭК.
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