Рано утром 25 марта на шахте "Белозерская" в Донецкой области был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя. Прибывший на место врач констатировал смерть шахтера. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что тяжелую травму горняк получил 25 марта в 4:15 на 550-м горизонте во время доставки секции механизированной крепи.

"На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа. Прибывший на место врач РПГ, констатировал смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.

На предприятии создана специальная комиссия по расследованию данного несчастного случая.

"Администрация шахты Белозерская выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь", - заявили в ДТЭК.

Ранее в Китае на шахте прогремел взрыв.