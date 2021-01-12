В Китае на шахте прогремел взрыв [ Редактировать ]
В понедельник, 11 января, на востоке Китая на золотодобывающей шахте произошел взрыв. Об этом сообщает газета Global Times.
В результате случившегося 22 горняка оказались заблокированными под землей
Отмечается, что трагедия произошла в провинции Шаньдун.
По данным местных властей, установить контакт с находившимися в шахте рабочими пока не удалось.
Как ранее сообщалось, на шахте в Кривом Роге произошел обвал, в результате происшествия пострадал один человек.
Напомним, что в республике Коми произошел пожар в нефтешахте Яреганефть, где на момент пожара находились 82 человека. Также в Китае произошла ужасная трагедия на шахте. Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.
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