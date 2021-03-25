Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заверил, что увольнять медицинских работников за отказ вакцинироваться от коронавируса никто не будет. Он подчеркнул, что в Украине прививки являются добровольными.

В частности, глава ведомства назвал абсурдом инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", - подчеркнул Степанов.

По его убеждению, количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

Ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca.