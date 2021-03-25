Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская вакцина Sinovac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Первая партия составит 200 тысяч доз. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Первая партия 200 тысяч доз, после того, как привезут они должны пройти лабораторный контроль... Мы очень быстро его проведем, до 10 дней", - отметил министр.

Напомним, 19 марта Степанов анонсировал, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта.

Ранее ожидалось, что первая партия прибудет до 15 марта. Он заявлял, что должно поступить 700 тысяч доз этой вакцины.

Ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca.