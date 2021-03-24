Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.
Как сообщается, уже завтра поставки вакцины от коронавируса за границу прекратят из-за того, что Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации собственных граждан.
"Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время", - заявил один из источников.
Также известно, что власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.
"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - сообщил второй источник Reuters.
Напомним, что президент Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
по теме
В среду, 24 марта, в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса
В Гонконге приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech
Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса
Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом"