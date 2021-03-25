У Луцьку інфікована жінка випала з вікна лікарні [ Редактировать ]
У Луцьку 81-річна жінка випала з вікна коронавірусного шпиталю. Від травм вона померла. Чи був це нещасний випадок чи самогубство - поки що не відомо.
За словами медиків, ковідні хворі часто відчувають емоційну нестабільність. І випадки суїциду під час лікування трапляються як в Україні, так і у світі.
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