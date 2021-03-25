Было принято решение о том, что корабль продолжит свой путь в Индию/ фото: perevozka24

Иран запустил ракету по израильскому грузовому судну, когда то курсировало в Аравийском море. Контейнеровоз, который принадлежит израильскому бизнесмену, направлялся в Танзанию.

Корабль под флагом Израиля направлялся из Индии. Во время плавания возле Омана в него попала ракета, которая повредила его. О таком чрезвычайном инциденте быстро узнали как владелец судна, так и служба безопасности Государства Израиль.

Отмечается, что было принято решение о том, что корабль продолжит свой путь в Индию, где будет произведена оценка ущерба.

Читайте также, Израиль нанес ракетный удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел. До проведения спецоперации израильскими военными радикальное исламистское движение ХАМАС запустило ракету ночью в сторону южного израильского города Ашкелон, ударив по одному из складов.

Кроме того, в столице Афганистана - город Кабула, более четырех ракет упали в нескольких районах города, в результате чего один человек погиб. Две ракеты взорвались неподалеку от международного аэропорта, остальные упали в другом районе столицы Афганистана.

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