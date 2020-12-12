В столице Афганистана - город Кабула, более четырех ракет упали в нескольких районах города, в результате чего один человек погиб. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщил телеканал TOLOnews.

Как заявили в МВД страны, две ракеты взорвались неподалеку от международного аэропорта, остальные упали в другом районе столицы Афганистана.

Согласно заявлению ведомства, в результате обстрела погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

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Стоит отметить, что в настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Как ранее сообщалось, в Афганистане в одноименной провинции произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения.

Напомним, в центре Вены у синагоги произошла стрельба, в результате инцидента получил ранения полицейский.

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