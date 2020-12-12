Афганистан подвергся ракетному обстрелу: есть погибшие [ Редактировать ]
В столице Афганистана - город Кабула, более четырех ракет упали в нескольких районах города, в результате чего один человек погиб. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщил телеканал TOLOnews.
Как заявили в МВД страны, две ракеты взорвались неподалеку от международного аэропорта, остальные упали в другом районе столицы Афганистана.
Согласно заявлению ведомства, в результате обстрела погиб один мирный житель, еще один получил ранения.
Стоит отметить, что в настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Как ранее сообщалось, в Афганистане в одноименной провинции произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения.
Напомним, в центре Вены у синагоги произошла стрельба, в результате инцидента получил ранения полицейский.
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