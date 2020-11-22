Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел (видео) [ Редактировать ]
Израильская авиация, 22 ноября, нанесла ответные удары по целям в секторе Газа в ответ на запущенные ракеты в сторону израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (IDF) в Twitter.
Как заявили в IDF, израильские ВВС ударили по военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету.
In response to a rocket that was fired from Gaza toward Israel earlier tonight, the Israeli Air Force struck Hamas military targets in Gaza including:— Israel Defense Forces (@IDF) November 22, 2020
🎯 2 rocket ammunition manufacturing sites
🎯 underground infrastructures
🎯 a military compound
We hold Hamas responsible.
В ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля ранее ночью, израильские ВВС ударили по военным целям ХАМАС в секторе Газа, в частности: две площадки по производству ракетных боеприпасов, подземные инфраструктуры и военный склад
Стоит отметить, по данным Times of Israel, в ходе операции были задействованы самолеты и вертолеты ВВС.
Israeli jets strike Hamas targets in Gaza after rocket fire at Ashkelon https://t.co/2mioNmU3Gv— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 22, 2020
Сообщается, что до проведения спецоперации израильскими военными радикальное исламистское движение ХАМАС запустило ракету в субботу ночью в сторону южного израильского города Ашкелон, ударив по одному из складов.
По данным местных СМИ, пострадала беременная женщина, когда бежала в убежище после включения сирены в городе.
Напомним, ранее Израил ударил по Сирии, три человека погибли.
по теме
Вакцинація, швидкі тести і заборони, які можуть уповільнити поширення коронавірусу
Поліцейська операція в Ізраїлі привела до викриття десятків педофілів - як їх вистежили? Та яким буде покарання?
В республике Коми в нефтешахте произошел пожар
В ВОЗ рассказали, когда ожидать третью волну коронавируса
Узнайте, кто вы по гороскопу древних индейцев