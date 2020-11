Израильская авиация, 22 ноября, нанесла ответные удары по целям в секторе Газа в ответ на запущенные ракеты в сторону израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Как заявили в IDF, израильские ВВС ударили по военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету.

In response to a rocket that was fired from Gaza toward Israel earlier tonight, the Israeli Air Force struck Hamas military targets in Gaza including:

🎯 2 rocket ammunition manufacturing sites

🎯 underground infrastructures

🎯 a military compound



We hold Hamas responsible.