Володимир Зеленський привітав СБУ з професійним святом [ Редактировать ]
СБУ - 29! Служба безпеки України відзначає професійне свято. 1992 року Верховна Рада створила новий орган державної безпеки, який замінив радянські. Спецслужбовців привітав Президент. Серед здобутків СБУ Володимир Зеленський назвав, зокрема, запобігання терактам, протидію інформаційним загрозам, а ще ліквідацію мільярдних податкових "скруток".
Володимир Зеленський, Президент України:
Саме ваша спецслужба закриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій Україні: і в мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях. Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без вашої роботи довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим.
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