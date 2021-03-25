Війна на Донбасі: ворожі снайпери найчастіше вбивають українських військових [ Редактировать ]
Та наразі надії на тишу - примарні. Найболючіша проблема на фронті - снайпери. Саме від їхніх рук більшість смертей українських військових за останній час. Про це заявляють у Офісі Президента. Тому на останньому засіданні радників Нормандського формату Україна запропонувала посилити покарання за снайперські атаки.
Сьогодні, до речі, бойовики дещо зменшили свою активність. Від початку доби у штабі Об'єднаних сил зафіксували лише одну провокацію. Неподалік від Світлодарська наші позиції ворог обстріляв із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військових немає.
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