Та наразі надії на тишу - примарні. Найболючіша проблема на фронті - снайпери. Саме від їхніх рук більшість смертей українських військових за останній час. Про це заявляють у Офісі Президента. Тому на останньому засіданні радників Нормандського формату Україна запропонувала посилити покарання за снайперські атаки.

Сьогодні, до речі, бойовики дещо зменшили свою активність. Від початку доби у штабі Об'єднаних сил зафіксували лише одну провокацію. Неподалік від Світлодарська наші позиції ворог обстріляв із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військових немає.