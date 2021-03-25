Про важливість вакцинації говорили сьогодні у Ватикані Папа Римський та український прем'єр Денис Шмигаль. Крім боротьби з пандемією, йшлося також про діяльність Католицької Церкви в Україні та спільні гуманітарні проєкти.

І звісно, однією з головних була тема протистояння на Донбасі. Понтифік сподівається, що замість постійних порушень режиму тиші почнуться реальні спроби мирного врегулювання конфлікту.