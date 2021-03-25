Денис Шмигаль обговорив важливість вакцинації з Папою Римським [ Редактировать ]
Про важливість вакцинації говорили сьогодні у Ватикані Папа Римський та український прем'єр Денис Шмигаль. Крім боротьби з пандемією, йшлося також про діяльність Католицької Церкви в Україні та спільні гуманітарні проєкти.
І звісно, однією з головних була тема протистояння на Донбасі. Понтифік сподівається, що замість постійних порушень режиму тиші почнуться реальні спроби мирного врегулювання конфлікту.
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І стало відомо, що Папа Римський урізав зарплати духовенству, щоб зберегти робочі місця для дрібних службовців. Від першого квітня найвищі посадовці в Католицькій церкві отримуватимуть на 500 євро менше
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском. У Ватикані обговорювали двосторонні відносини Києва та Святого престолу, діяльність Католицької церкви в Україні
Понтифик и глава украинского правительства обсудили мировой кризис в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса и конфликт на Донбассе. Собеседники выразили надежду, что боевики на востоке Украины прекратят стрелять и снова сядут за стол переговоров
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