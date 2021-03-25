Першому українському президенту зробили щеплення від COVID-19 [ Редактировать ]
Перший український президент - вакцинувався! Леонід Кравчук щепився проти коронавірусу індійським "Ковішилдом". Політик отримав першу дозу, а взагалі, нагадаю, потрібно дві. Пан Кравчук - людина вже поважного віку, йому 87 років.
І до речі, цього тижня Україна перейшла до другого етапу вакцинації: імунізують ще й сімейних лікарів та людей, старших за 80.
по теме
Перший президент України Леонід Кравчук отримав щеплення проти коронавірусу. Його вакцинували сироваткою індійського виробництва "Ковішилд" - "АстраЗенека"
Лікарів за відмову від щеплення не звільнятимуть. У цьому запевнив Максим Степанов. І це стало відповіддю на ініціативу одного з депутатів монобільшості, який закликав карати медиків, які не хочуть вакцинуватися
І до нас прилетів "Коронавак". Китайська вакцина від компанії "Сіновак". Рейс із препаратом прибув у Бориспіль приблизно годину тому. Очільник МОЗ Максим Степанов сьогодні анонсував, що в першій партії буде 200 тисяч доз
А от жителі одного німецького містечка до життя без обмежень повернулися вже незважаючи на третю хвилю пандемії. У межах експерименту їм дозволили відвідувати магазини, кав'ярні та заклади культури
У світі за останню добу понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше у Бразилії, США та Індії. У Німеччині через збільшення кількості інфікувань, до 18 квітня продовжили карантин