Перший український президент - вакцинувався! Леонід Кравчук щепився проти коронавірусу індійським "Ковішилдом". Політик отримав першу дозу, а взагалі, нагадаю, потрібно дві. Пан Кравчук - людина вже поважного віку, йому 87 років.

І до речі, цього тижня Україна перейшла до другого етапу вакцинації: імунізують ще й сімейних лікарів та людей, старших за 80.