СБУ припинила діяльність незаконного приватного збройного формування. У його організації підозрюють екснардепа та одного з позаштатних радників Національного антикорупційного бюро.

Хто ще причетний до його створення, кого затримали і кому вже оголосили підозру - розкаже Даніїл Снісар.

Діяла під прикриттям громадських активістів та охоронної фірми. За даними СБУ, до своїх лав незаконна збройна організація залучила 150 людей. Очолювали формування, нібито - екснардеп від партії "Самопоміч" Семен Семенченко, та позаштатний радник НАБУ - Євген Шевченко. Саме їм закидають підготовку до вчинення тяжких злочинів.

Олег Головаш, начальник управління СБУ в Києві:

Фактично організували організацію, яка почала масовий набір молодих людей - колишніх офіцерів правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ під приводом виконання ними завдань, в рамках діяльності охоронної структури. Для проходження спеціальних тематичних занять, з тактичної підготовки, вибухомінної справи. А також проведення заходів, що притаманні виключно для спеціальних підрозділів ЗСУ.

У Службі безпеки України кажуть: підготовка членів приватної військової компанії відбувалася під Києвом. Там облаштували спеціальну базу, де й проводили бойові навчання. Відправляли на підготовку й до іноземних центрів.

Олег Головаш, начальник управління СБУ в Києві:

Семен Семенченко, користуючись підтримкою Євгена Шевченка зареєстрував на території однієї із іноземних держав приватну військову компанію. І саме підготовка наших громадян України, чоловіків, відбувалася саме в напрямку подальшого їх працевлаштування їх закордон.

Контролювали організацію 15 українців. Вони ж і займалися вербуванням. Організація, нібито працювала з країнами Близького Сходу. Зокрема, щодо постачання зброї. Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми з ввезення запчастин із Росії. Семенченко ситуації не коментує. А от Євген Шевченко усі звинувачення - відкидає.

Євген Шевченко:

Якщо я маю хоч якийсь стосунок до знайденої зброї чи вибухівки, то, шановні слідчі СБУ, проведіть уже завтра ДНК-аналізи. Я хоч завтра готовий пройти поліграф і відповісти на всі ці запитання. І ви дуже швидко побачите, що я ніколи не завозив зброї чи вибухівки в Україну і ніколи не мав на меті скоєння злочинів, які ви мені інкримінуєте.

Наразі підозру оголошено шістьом людям. Вирішується питання запобіжних заходів. Офіс Генпрокурора просить відправити під варту "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка і дати дозвіл на затримання колишнього народного депутата Семена Семенченка.