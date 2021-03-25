І до нас прилетів "Коронавак". Китайська вакцина від компанії "Сіновак". Рейс із препаратом прибув у Бориспіль приблизно годину тому. Очільник МОЗ Максим Степанов сьогодні анонсував, що в першій партії буде 200 тисяч доз. Загалом же контракт передбачає постачання в Україну майже двох мільйонів вакцин.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: