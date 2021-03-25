В Україну прилетіла китайська вакцина "Коронавак" [ Редактировать ]
І до нас прилетів "Коронавак". Китайська вакцина від компанії "Сіновак". Рейс із препаратом прибув у Бориспіль приблизно годину тому. Очільник МОЗ Максим Степанов сьогодні анонсував, що в першій партії буде 200 тисяч доз. Загалом же контракт передбачає постачання в Україну майже двох мільйонів вакцин.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Після того, як їх привезуть вони повинні пройти згідно нашого законодавства так званий лабораторний контроль проведе його держлік служба разом з дец, думаю ми його дуже швидко проведемо там до десяти днів.
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