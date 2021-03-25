А поки що про те, як європейці намагаються пришвидшити і без того стрімкі темпи вакцинації. У ці хвилини про це розмірковують лідери країн ЄС. Вони зібралися на віртуальний саміт.

Які ще питання на порядку денному - розкаже Світлана Чернецька.

Вони знову бачаться не особисто, а лише у віконечках монітора. Хоча цього разу лідери країн ЄС сподівалися зустрітися віч-на-віч. Плани зіпсувала третя хвиля пандемії коронавірусу, що нині вирує у Європі. Тож і головне питання порядку денного - як пришвидшити темпи вакцинації європейських громадян.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Проблема програми імунізації зараз не в тому, скільки доз замовили, а в тому скільки їх можна виготовити на території Європи. Ми бачимо, що британські заводи виготовляють вакцину для Британії, а Сполучені Штати не експортують, тож ми можемо покладатися лише на продукт, виготовлений у ЄС.

У провалі програми імунізації Брюссель звинувачує фармкомпанії. Зокрема, британсько-шведську "АстраЗенеку". Бо та не забезпечила обіцяною кількістю доз. Тож Єврокомісія пропонує блокувати вакцини, виготовлені в ЄС для експорту до інших країн. І спрямовувати їх на потреби єврозони.

І хоча Брюссель наполягає на цілковитій законності цієї процедури деякі лідери ЄС досі сумніваються, наскільки демократичне таке рішення.

Госук Лі-Мак'яма, директор аналітичного центру:

Чого вони досягнуть, блокуючи постачання та забезпечуючи насамперед власних громадян? Які ще дії вони узаконять у ЄС? Ми маємо пам'ятати, що все, що робить Євросоюз, у світі вважають законним. І такий негативний приклад дасть змогу іншим країнам ухвалювати нелегітимні рішення і говорити: "Але ж це відповідає стандарту, встановленому Брюсселем!"

Крім того, є цілком реальна загроза зруйнувати глобальний ланцюг постачання. Адже інгредієнти для виготовлення сироваток збирають по всьому світу. Та сама "АстраЗенека" співпрацює з постачальниками із 15 країн. А, приміром, Британія, надсилає до Європи один із найважливіших компонентів для німецько-американської вакцини "Пфайзер". І не виключають, що деякі країни дзеркально відреагують на блокування ЄС.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Вакцини це продукт міжнародної співпраці. І я не думаю, що блокувати сироватки, ліки чи їхні інгредієнти - це розумне рішення. А в довгостроковій перспективі шкода від цього може бути надто відчутна.

У ці хвилини прем'єри та президенти саме зважують усі "за" і "проти" блокування вакцин. Але це не єдине питання на порядку денному. Говоритимуть і про відносини з Росією, і про ситуацію на Східному Середземномор'ї. А ввечері до європейських колег приєднається очільник Білого Дому Джо Байден. Після 4 років президентства Трампа, ЄС та США взялися відновлювати трансатлантичну співпрацю.