За крок до оголошення загального локдауну. В Україні почервоніли ще дві області - Миколаївська та Черкаська. Тож загалом регіонів із найгіршою ковідною ситуацією - одинадцять. І враховуючи постійне збільшення кількості інфікованих - експерти не відкидають, що наступного тижня червоною може стати половина країни.

А це вже пряма дорога до загальнонаціонального локдауну. Раніше прем'єр Денис Шмигаль анонсував всеукраїнський карантин, якщо "почервоніють" 13 областей.