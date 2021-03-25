Україна наближається до загальнонаціонального локдауну [ Редактировать ]
За крок до оголошення загального локдауну. В Україні почервоніли ще дві області - Миколаївська та Черкаська. Тож загалом регіонів із найгіршою ковідною ситуацією - одинадцять. І враховуючи постійне збільшення кількості інфікованих - експерти не відкидають, що наступного тижня червоною може стати половина країни.
А це вже пряма дорога до загальнонаціонального локдауну. Раніше прем'єр Денис Шмигаль анонсував всеукраїнський карантин, якщо "почервоніють" 13 областей.
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