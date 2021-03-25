Звіт силовиків про погром Офісу Президента під час акції протесту та допомога підприємцям під час карантину. Верховна Рада може зібратися одразу на два позачергові засідання у вівторок. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. На думку спікера, у вівторок парламент може розглянути близько 20 питань.

Обранці планують заслухати звіт правоохоронців про розслідування акту вандалізму під час суботньої акції протесту. Також хочуть ухвалити постанову про засудження цих дій. Окрім того, можуть ухвалити законопроєкт про фінансову допомогу підприємцям на час карантину. І про нові заходи для боротьби із коронавірусом.