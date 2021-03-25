Обшуки у "Опозиційній платформі - За життя": чи законно діє СБУ? [ Редактировать ]
Спецслужбовці сьогодні одразу в кількох містах провели обшуки. Усі перевірки стосувалися громадської організації, якої вже п'ять років не існує. Про що йдеться - дивіться далі.
Зранку в офісі партії "Опозиційна платформа - За життя" обшуки. А поряд чатують спецслужбовці Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.
Ігор Поночовний, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь:
Обшуки проходять в рамках кримінального провадження, яке Кримінальне провадження стосується проведення незаконного референдуму у 2014 році в АРК та міста Севастополя. Участь в якому брала ГО "Український вибір".
Один із осередків організації колись був у будівлі, де нині розташований головний офіс партії "Опозиційна платформа - За життя". Утім, за словами народних депутатів, Громадська організація "Український вибір" офіційно припинила існування ще п'ять років тому.
Юрій Загородній, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
"Український вибір" уже давно припинила свою діяльність. І в цьому офісі тепер знаходиться офіс партії "ОПЗЖ", а також офіси депутатів "ОПЗЖ". Наша позиція є незмінною. Крим це Україна. І ніхто не був причетний до організації проведення референдуму в Криму.
У політсилі до процесуальних дій поставилися доволі спокійно. Хоча певні запитання до процедури мають.
Віктор Чорний, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Законность таких действий вызывает сомнение. Но скрывать нам нечего. Так что, я лично предоставил свою приемную для осмотра и обыска правоохранителям. Конечно же, это политическое шоу. Попытка отвлечь внимание народа от насущных проблем.
Обшуки в офісі партії тривали з дев'ятої ранку до першої дня. Представники СБУ та Генпрокуратури перевірили всі приміщення.
Ігор Кириленко, адвокат ГО "Український вибір":
Нічого вилучено не було. Одразу як я прибув, то заявив, що в цьому будинку відсутні будь-які документи пов'язані з "Українським вибором". На сьогодні, групою адвокатів готуються відповідні правові документи. Вони будуть запущені. Уже є реакція партії "ОПЗЖ".
Подібні обшуки, напередодні відбулися на Закарпатті. А сьогодні, до офісу організації навідалися і в Дніпрі.
по теме
Депутатські ігри з часом та... регламентом! Зупинити перехід на літній час обранці не змогли, проте собі три тижні вільного часу від засідань наголосували
Зміни до Конституції - чи всі були "за", та про які коаліційні союзи заговорили у кулуарах
Не події засуджувати, а ухвалювати потрібні та важливі для людей рішення. На такому порядку денному позачергового засідання - наполягає опозиція
Мізерні пенсії, тотальне безробіття, захмарні тарифи, а на додачу ще й мовні проблеми. Жителі Херсонщини поскаржилися народним депутатам на труднощі, які найбільше їх турбують
І поки чиновники воювали з вакцинними дисидентами, у Парламенті оголосили війну кнопкодавству! І ноу-хау у сесійній залі - додаткова сенсорна кнопка - сподобалася не всім