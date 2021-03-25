Обшуки у "Опозиційній платформі - За життя"

Спецслужбовці сьогодні одразу в кількох містах провели обшуки. Усі перевірки стосувалися громадської організації, якої вже п'ять років не існує. Про що йдеться - дивіться далі.

Зранку в офісі партії "Опозиційна платформа - За життя" обшуки. А поряд чатують спецслужбовці Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.

Ігор Поночовний, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь:

Обшуки проходять в рамках кримінального провадження, яке Кримінальне провадження стосується проведення незаконного референдуму у 2014 році в АРК та міста Севастополя. Участь в якому брала ГО "Український вибір".

Один із осередків організації колись був у будівлі, де нині розташований головний офіс партії "Опозиційна платформа - За життя". Утім, за словами народних депутатів, Громадська організація "Український вибір" офіційно припинила існування ще п'ять років тому.

Юрій Загородній, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

"Український вибір" уже давно припинила свою діяльність. І в цьому офісі тепер знаходиться офіс партії "ОПЗЖ", а також офіси депутатів "ОПЗЖ". Наша позиція є незмінною. Крим це Україна. І ніхто не був причетний до організації проведення референдуму в Криму.

У політсилі до процесуальних дій поставилися доволі спокійно. Хоча певні запитання до процедури мають.

Віктор Чорний, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Законность таких действий вызывает сомнение. Но скрывать нам нечего. Так что, я лично предоставил свою приемную для осмотра и обыска правоохранителям. Конечно же, это политическое шоу. Попытка отвлечь внимание народа от насущных проблем.

Обшуки в офісі партії тривали з дев'ятої ранку до першої дня. Представники СБУ та Генпрокуратури перевірили всі приміщення.

Ігор Кириленко, адвокат ГО "Український вибір":

Нічого вилучено не було. Одразу як я прибув, то заявив, що в цьому будинку відсутні будь-які документи пов'язані з "Українським вибором". На сьогодні, групою адвокатів готуються відповідні правові документи. Вони будуть запущені. Уже є реакція партії "ОПЗЖ".

Подібні обшуки, напередодні відбулися на Закарпатті. А сьогодні, до офісу організації навідалися і в Дніпрі.