Пообідати за одним столом з єнотами, свиньми і навіть зміями можна в Шанхаї. У найбільшому китайському місті - бум зоокафе.

Яких ще екзотичних тварин можна побачити у звичайних кав'ярнях і чому зоозахисники проти такої розваги - подивіться.

У цьому зоокафе відвідувачі ніколи не почуваються самотніми. Компанію завжди готові скласти восьмеро пухнастих єнотів.

Сію Кін, відвідувачка кафе з єнотами:

Дуже мила кав'ярня. Тут побував мій знайомий, хизувався безліччю фотографій, тож мене теж зацікавила така розвага.

Платити треба лише за вхід - 15 доларів. Меню обмежене. З нього вилучили гарячі напої. Адже хвостаті господарі закладу поводяться непередбачувано і можуть нашкодити відвідувачам. Власниця кафе розповідає - її навіть кусали й дряпали. Та запевняє - з гостями такого не траплялося, а для тварин створює всі необхідні умови.

Чен Ченг, власниця кафе з єнотами:

Щоб відкрити таке кафе, жодних спеціальних дозволів не потрібно. З одного боку, це добре. А з іншого уряд має суворіше стежити за тим, у яких умовах утримують диких тварин, і захищати їх.

А це екзотичне кафе для любителів більш спокійного відпочинку. Познайомитися можна з ігуанами, геконами і зміями. Отруйних серед них немає, але кусатися - вміють. Хоча, як твердять власники, для життя в дикій природі ці рептилії не пристосовані.

Ван Лікін, власниця кафе з рептиліями:

Це не дикі тварини, вони народилися в неволі. Якщо їх випустити в ліс, вони не виживуть. Їм треба забезпечити належну температуру, вологість і їжу.

Утім, зоозахисників кафе з тваринами не тішать. Адже така розвага стимулює нелегальну торгівлю екзотичними тваринами.

Девід Олсон, директор відділу зі збереження видів Всесвітнього фонду дикої природи в Гонконгу:

Попит підживлює незаконну торгівлю. До того ж єноти і свині можуть бути переносниками небезпечних хвороб. Інфекцію можуть передати і через укус, і через краплі слини.

А ще фахівці переконані, що навіть найзручніше приміщення не замінить тваринам природних умов.