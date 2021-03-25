Сотні вистав, десятки артистів. В Ужгороді вже 40 років працює ляльковий театр. І маріонетки, і механізовані усі ляльки колектив виготовляє власноруч.

Скільки їх зробили за час існування театру, навіть не рахували. А от скільки часу потрібно на створення однієї іграшки - дізналася Мар'яна Мартин.

Я дуже відомий маг і чарівник і я запрошую вас усіх у закарпатський обласний театр ляльок

Маріонетка факір уже понад 10 років служить у Закарпатському театрі ляльок. Цей чарівник тут відомий актор і навіть має власну програму.

Лариса Кривчик, провідний майстер сцени Закарпатського академічного обласного театру ляльок:

У нього є номер, і є змія звичайно він грає на дудочці заклинає її, потім робить різні фокуси.

Цього мага актори самі вигадали та створили власноруч. Робота над ляльками починається саме тут, у художньому цеху театру.

Наталія Орєшнікова, заслужена артистка України, акторка, режисерка, художник-постановник Закарпатського академічного обласного театру ляльок:

Оо, бачите яка тут творча атмосфера. Невзираючись нінащо наші художники працюють.

Усі ляльки, які колись з'являлися на сцені, - робота колективу. Художниця готує ескізи. Ось ці лисичка, зайці та їжак - актори майбутньої вистави.

Паола Полуденна, головна художниця Закарпатського академічного обласного театру ляльок:

Все начинается с каких-то просто зарисовок сначала, потом это все переростает в более такой цветной ескиз, который был бы понятен.

Ескізи готові. До роботи береться Роман Кадар. Легкими рухами інструментів він перетворює шматок дошки на деталі ляльки.

Роман Кадар, завідувач художньо-постановочної частини Закарпатського академічного обласного театру ляльок:

Вона ось тут розріжеться повністю, пришліфовується, тут потрібно буде трості ще будуть в руках, щоб вона могла іншою рукою підняти руку, щоб вона могла спілкуватися.

Суглоби ляльки з дерева, з'єднані шкірою. Голова, тіло з пінопласту чи гіпсу, а зверху - пап'є-маше та тканина. У ноги ляльок Роман вмонтовує пластини з металу. На виготовлення однієї фігури потрібно 7 днів. Потім маріонеток розфарбовують, одягають і виряджають на сцену.

Рухати пальчиками і відчувати ніжки як рухаються. Ага, це ніжки тут, так от тут ніжки. Треба познайомитися з лялькою, подружитися з нею і тоді вже, відчути її.

Ляльки тут різної складності з рухомими суглобами, головою, очима, ротом. Героїв зі старих вистав зберігають в імпровізованому музеї театру. А інші чекають свого часу, щоб знову з'явитися на сцені. Щоправда, останні часом більше часу ляльки проводять у комірчині або виступають онлайн у порожній залі.