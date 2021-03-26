Граждане Украины Максим Ненадов и Владимир Николаенко приговорены судом Южного округа штата Техас к реальным тюремным срокам за нелегальный ввоз и реализацию в США поддельных лекарственных препаратов от рака и гепатита. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Ненадов получил 71 месяц заключения в федеральной тюрьме, а Николаенко - 33 месяца. По истечению срока заключения украинцев депортируют из США.

36-летний Максим Ненадов, который является владельцем украинской фирмы Healthy Nation, и его сообщник 34-летний Николаенко ввозили в США поддельные лекарства Keytruda (Merck & Co.) и Abraxane (Celgene Corporation), предназначенные для лечения рака, и Epclusa (Gilead Sciences Inc.), применяемое для лечения гепатита.

Их задержали в апреле 2019 году после того, как правоохранители сделали несколько контрольных закупок через интернет контрафактных препаратов.

Украинцев заманили в США якобы, чтобы договориться о поставке крупной партии лекарств. В июле 2020 года они признали себя виновными по предъявленным обвинениям.

Ни Ненадов, ни Николаенко не являются врачами, фармацевтами или лицензированными в США торговцами лекарствами и не имеют разрешения на продажу лекарств.

Ранее "Подробности" сообщали, что двух украинцев экстрадировали из Чехии в США по делу об отмывании денег для киберпреступников.