В США посадили в тюрьму двух украинцев [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Граждане Украины Максим Ненадов и Владимир Николаенко приговорены судом Южного округа штата Техас к реальным тюремным срокам за нелегальный ввоз и реализацию в США поддельных лекарственных препаратов от рака и гепатита. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Ненадов получил 71 месяц заключения в федеральной тюрьме, а Николаенко - 33 месяца. По истечению срока заключения украинцев депортируют из США.
36-летний Максим Ненадов, который является владельцем украинской фирмы Healthy Nation, и его сообщник 34-летний Николаенко ввозили в США поддельные лекарства Keytruda (Merck & Co.) и Abraxane (Celgene Corporation), предназначенные для лечения рака, и Epclusa (Gilead Sciences Inc.), применяемое для лечения гепатита.
Их задержали в апреле 2019 году после того, как правоохранители сделали несколько контрольных закупок через интернет контрафактных препаратов.
Украинцев заманили в США якобы, чтобы договориться о поставке крупной партии лекарств. В июле 2020 года они признали себя виновными по предъявленным обвинениям.
Ни Ненадов, ни Николаенко не являются врачами, фармацевтами или лицензированными в США торговцами лекарствами и не имеют разрешения на продажу лекарств.
Ранее "Подробности" сообщали, что двух украинцев экстрадировали из Чехии в США по делу об отмывании денег для киберпреступников.
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