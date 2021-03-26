В пятницу, 26 марта, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное совещание из-за обострения на Донбассе и гибели четверых бойцов.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Совещание будет внутренним.

Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, которые погибли за Украину. Конкретные решения и официальная позиция ориентировочно через два часа.

Так, боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы возле оккупированной Горловки. Огонь велся из минометов и других вооружений, в результате погибли четверо бойцов, еще двое ранены.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из политической погруппы ТКГ по Донбассу из-за участия в переговорах пропагандистки боевиков Майи Пироговой.

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