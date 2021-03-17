Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу отказалась от очередного раунда переговоров в политической подгруппе из-за демарша-провокации со стороны боевиков. Об этом сообщил в Facebook журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату.

В результате действий боевиков отчет политической группы и работа всей подгруппы оказались заблокированы. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой.

В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "создание террористической группы или террористической организации". Пирогова отвечала за пропаганду в интернете и возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации" самопровозглашенной "ДНР".

2 марта боевики отправили ее выступать на заседании Трехсторонней контактной группы.

Напомним, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о том, что на данный момент есть три варианта действий России по Донбассу.