В Британии жительница Данстейбла Мелани Ллевелин три года не моет волосы. Об этом пишет The Sun.

Так, женщина призналась, что устала ухаживать за волосами, тратить на это время и деньги, а мытье головы ее вовсе выматывает. Так, женщина часто обращалась в салоны красоты для того, чтобы ей помыли голову и сделали укладку.

Женщина покупала фены, выпрямители, сыворотки и шампуни, но все это только делало ее волосы слабее и повреждало их.

Спустя некоторое время Ллевелин решила поэкспериментировать и перестала делать гигиенические процедуры по уходу за волосами.

Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо.

Женщина утверждает, что волосы ее самоочищались и восстанавливались.

Так, сейчас женщина обращается за помощью к парикмахерам, которые не моют ей голову, а делают специальную освежающую укладку.

Но вот полный локдаун в Британии заставили Мелани помыть голову собственноручно в домашних условиях, так как все парикмахерские были закрыты.

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