Женщине пришлось помыть голову из-за локдауна [ Редактировать ]
В Британии жительница Данстейбла Мелани Ллевелин три года не моет волосы. Об этом пишет The Sun.
Так, женщина призналась, что устала ухаживать за волосами, тратить на это время и деньги, а мытье головы ее вовсе выматывает. Так, женщина часто обращалась в салоны красоты для того, чтобы ей помыли голову и сделали укладку.
Женщина покупала фены, выпрямители, сыворотки и шампуни, но все это только делало ее волосы слабее и повреждало их.
Спустя некоторое время Ллевелин решила поэкспериментировать и перестала делать гигиенические процедуры по уходу за волосами.
Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо.
Женщина утверждает, что волосы ее самоочищались и восстанавливались.
Так, сейчас женщина обращается за помощью к парикмахерам, которые не моют ей голову, а делают специальную освежающую укладку.
Но вот полный локдаун в Британии заставили Мелани помыть голову собственноручно в домашних условиях, так как все парикмахерские были закрыты.
Ранее мы писали о том, как девушка в приложении TikTok показала необычный способ завивки для длинных волос с помощью батареи.
по теме
Першу дозу сироватки проти коронавірусу там вже отримала половина дорослого населення. Проте уряд попереджає про можливе сповільнення процесу. У чому річ?
Більше камер спостереження та вуличного освітлення - у Британії запроваджують нові заходи, щоб убезпечити жінок від насильства
У Брюсселі заявили: усе через те, що Лондон не ділиться своїми препаратами
С наступлением весны хочется легкого и яркого настроения, а создать его можно с легкостью даже при помощи стильного маникюра
Чи бояться британці імунізації вакциною від AstraZeneca і чому Лондон не збирається зупиняти процес?