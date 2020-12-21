Девушка в приложении TikTok показала необычный способ завивки для длинных волос с помощью батареи. Видео стало "вирусным" и набрало более миллиона просмотров, пишет u-news.com.ua.

Пользовательница kekka.mngcs из Неаполя опубликовала в своем аккаунте ролик, в котором показывает, как она завивает волосы, наматывая локон на батарею.

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Для начала девушка взяла небольшую прядь волос и на несколько секунд намотала ее на трубу батареи, затем отпустила и продемонстрировала получившуюся завивку.

Отмечается, что соответствующий тренд появился среди девушек в Италии. Вслед за kekka.mngcs похожие ролики стали записывать и другие. ​

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