Необычный способ завивки волос стал "вирусным" в TikTok (видео) [ Редактировать ]
Девушка в приложении TikTok показала необычный способ завивки для длинных волос с помощью батареи. Видео стало "вирусным" и набрало более миллиона просмотров, пишет u-news.com.ua.
Пользовательница kekka.mngcs из Неаполя опубликовала в своем аккаунте ролик, в котором показывает, как она завивает волосы, наматывая локон на батарею.
Для начала девушка взяла небольшую прядь волос и на несколько секунд намотала ее на трубу батареи, затем отпустила и продемонстрировала получившуюся завивку.
Отмечается, что соответствующий тренд появился среди девушек в Италии. Вслед за kekka.mngcs похожие ролики стали записывать и другие.
@kekka.mngcsl ♬ It's Tricky - RUN DMC
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