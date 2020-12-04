В Мельбурне стала популярна 10-летняя девочка с необычными волосами.

Девочка родилась с синдромом "запутанных волос". От природы стержни волос Шайлы Мэдисон Калверт-Инь имеют форму сердца.

Ее локоны всегда выглядят объемными, за счет того, что пушатся.

Дети высмеивали ребенка, оскорбляя тем, что Шейлу будто ударило током. Из-за этого 10-летняя девочка часто остригала волосы, либо прятала.

Однако со временем девочка перестала стыдиться прически.

Мне нравится моя прическа, но в то же время я ненавижу ее, особенно когда дует ветер, потому что я ничего не вижу!

Парикмахер, который специализируется по африканским волосам, сумела собрать ее пряди в косички и убрать их с лица.

Мать Селесты решила поделиться историей дочери в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к ее необычному заболеванию. На данный момент на ее Instagram-аккаунт подписано более 15 тысяч человек.

Однако не все могут похвастаться такой шевелюрой, как Шейла. Многие переболевшие COVID-19 сталкиваются с выпадением волос. Врач-трихолог Наталья Яковлева дала рекомендации, которые позволят бороться с этой проблемой.

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