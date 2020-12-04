Ребенок с необычными волосами удивил сеть [ Редактировать ]
В Мельбурне стала популярна 10-летняя девочка с необычными волосами.
Девочка родилась с синдромом "запутанных волос". От природы стержни волос Шайлы Мэдисон Калверт-Инь имеют форму сердца.
Ее локоны всегда выглядят объемными, за счет того, что пушатся.
Дети высмеивали ребенка, оскорбляя тем, что Шейлу будто ударило током. Из-за этого 10-летняя девочка часто остригала волосы, либо прятала.
Однако со временем девочка перестала стыдиться прически.
Мне нравится моя прическа, но в то же время я ненавижу ее, особенно когда дует ветер, потому что я ничего не вижу!
Парикмахер, который специализируется по африканским волосам, сумела собрать ее пряди в косички и убрать их с лица.
Мать Селесты решила поделиться историей дочери в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к ее необычному заболеванию. На данный момент на ее Instagram-аккаунт подписано более 15 тысяч человек.
Однако не все могут похвастаться такой шевелюрой, как Шейла. Многие переболевшие COVID-19 сталкиваются с выпадением волос. Врач-трихолог Наталья Яковлева дала рекомендации, которые позволят бороться с этой проблемой.
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