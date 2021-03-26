Суббота, 27 марта, принесет много позитивных событий в жизни знаков зодиака. Так, многим смело можно ждать "волшебства". День обещает быть ярким и насыщенным на события. О том, что ждет каждый знак, пишет tv.ua.

Овен

Секрет успеха состоит в тщательном планировании своих действий на работе.

Телец

Нежелательно употреблять алкогольные напитки, даже незначительные дозы могут обернуться неприятностями.

Близнецы

Разберитесь с тем, чего вы хотите, тогда и достижение цели будет легким и приятным.

Рак

Если не обращать внимание на плохое настроение, то оно может перерасти в депрессию.

Лев

Крупные финансовые транзакции сегодня таят в себе неожиданные проблемы и неприятности.

Дева

Не стоит делиться с коллегами своими планами, среди них могут оказаться подлие люди, которые помешают вам.

Весы

Гармоничную субботу желательно посвятить семье, чтобы укрепить отношения с близкими.

Скорпион

Взвесьте свои силы, если вы пока не готовы браться за дело, можно подождать.

Стрелец

Неожиданный приступ паранойи может испортить вам день, на самом деле никто над вами не насмехается, спокойнее.

Козерог

Не стоит бороться с противником, превосходящим вас по силам, прямолинейными способами сегодня.

Водолей

Справедливость в этом мире существует, вы сами убедитесь в этом!

Рыбы

Звезды сегодня настоятельно рекомендуют вам отказаться от любых финансовых операций.

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