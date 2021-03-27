В парке Славы в Белой Церкви семья жарила на Вечном огне листья, ветки и маршмеллоу. Кроме того, мама семейства это снимала и смеялась.

Видео инцидента от одного из очевидцев опубликовали в Telegram-канале "Белая Церковь - БЕЗ ТАБУ".

"Просто меня это очень смутило, потому что в городе хватает детских площадок...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидец, который снял видео, несовершеннолетний, поэтому сделать замечание взрослым не решился. По данным Telegram-канала, этим инцидентом уже занимается полиция.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяная компания жарила шашлыки на Вечном огне. Инцидент произошел на Алее славы у Памятника неизвестному матросу.

Также мы писали о том, что в Киевской области подростки устроили "вечеринку" на кладбище. Когда на место прибыли правоохранители и задержали ребят, те признались, что играли на кладбище в карты, громко слушали музыку и смеялись.

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