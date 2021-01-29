В поселке Руда в Киевской области подростки устроили "вечеринку" у одной из могил на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором было запечатлено, как группа из шести подростков развлекается на кладбище.

Когда на место прибыли правоохранители и задержали ребят, те признались, что играли на кладбище в карты, громко слушали музыку и смеялись. Возраст подростков составил от 12 до 15 лет.

По отношению к несовершеннолетним завели производство по ст.297 (надругательство над могилой или местом захоронения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за подобное правонарушение - три года тюрьмы. Подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что под Сумами ребенка изнасиловали на кладбище. Как установили правоохранители, злоумышленник увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.

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