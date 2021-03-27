В субботу, 27 марта, пройдет всемирная акция Час Земли - миллионы людей во всем мире символически отключат освещение и электронные приборы, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.

Акция проходит ежегодно в последнюю субботу марта. Чтобы присоединиться к ней, выключите свет и электроприборы на час - с 20:30 до 21:30.

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В этом году Час Земли в Украине посвящен старовековым лесам. При этом во всем мире состоится ряд событий, посвященных сохранению планеты. Их можно посмотреть на сайте Earth Hour.

Час Земли - одна из крупнейших международных экологических кампаний, во время которой люди отказом на час от освещения и электроприборов показывают готовность экономно использовать природные ресурсы.

В 2004 году австралийские ученые вплотную столкнулись с проблемой изменения климата. Они обратились в популярное сиднейское рекламное агентство с просьбой рассказать жителям страны о проблеме. Акция сначала называлась The Big Flick ("Большим щелчком"), а потом получила название, которое носит по сей день - Час Земли.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) первое подобное мероприятие в Австралии провел в 2007 году. Участие в нем приняли более 2 млн австралийцев. Позже было подсчитано, что с помощью акции всего за один час удалось сократить энергопотребление Сиднея на 10%. В свою очередь это способствовало сокращению выброса углекислого газа в атмосферу.

Уже на следующий год акцию поддержали 35 стран, свет выключили уже 36 млн человек. С 2009 года акция Час Земли превратилась в самую массовую за всю историю человечества и коснулась более миллиарда людей. В Украине она впервые была проведена в 2013 году.

Ежегодно во всем мире во время Часа Земли в домах зажигают свечи, проводят акустические концерты, огненные шоу, организовывают просмотр фильмов на экологическую тематику, эко-ярмарки и велопробеги.

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