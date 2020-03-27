В субботу, 28 марта, состоится Час Земли – самая массовая экологическая акция в мире. Она призвана стимулировать интерес людей к проблемам изменения климата, светового загрязнения и ряду других экологических проблем. Акция проводится ежегодно в последнюю субботу марта.

Чтобы присоединиться к акции, жители Земли, а также государственные организации и коммерческие учреждения в знак неравнодушия к будущему планеты должны выключить свет, подсветку памятников архитектуры, а также другие электроприборы всего на 60 минут – с 20:30 до 21:30.

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Ежегодно в марте свет в квартирах, домах и офисах отключают по всему миру. Такая мера, кроме символического выключения света на один час, ставит акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина: в сфере энергоэффективности, экономном использовании ресурсов и достижении гармонии с природой.

В 2004 году австралийские ученые вплотную столкнулись с проблемой изменения климата. Они обратились в популярное сиднейское рекламное агентство с просьбой - рассказать жителям страны о проблеме. Акция сначала называлась The Big Flick ("Большим щелчком"), а потом получила название, которое носит по сей день - Час Земли.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) первое подобное мероприятие в Австралии провел в 2007 году. Участие в нем приняли более 2 млн австралийцев. Позже было подсчитано, что с помощью акции всего за один час удалось сократить энергопотребление Сиднея на 10%. В свою очередь это способствовало сокращению выброса углекислого газа в атмосферу.

Уже на следующий год акцию поддержали 35 стран, свет выключили уже 36 млн человек. Была выключена подсветка в Empire State Building в Нью-Йорке, Golden Gate Bridge в Сан-Франциско, Sydney Opera House, Колизее в Риме, Королевском дворце Швеции, Лондонском Сити-Холле и многих других исторических памятников. С 2009 года акция Час Земли превратилась в самую массовую за всю историю человечества и коснулась более миллиарда людей.

В Украине впервые акция Час Земли была проведена в 2013 году. Был отключен только один объект - монумент Родина-Мать. Впоследствии выключали внешнее осветление на Хрещатике, Софийском и Михайловском соборах. Подсчитано, что в акции участвовало 80 украинских городов.

Ежегодно во всем мире во время Часа Земли в домах зажигают свечи, проводят акустические концерты, огненные шоу, организовывают просмотр фильмов на экологическую тематику, эко-ярмарки и велопробеги.

В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия в День Земли проводится не будут, но можно присоединиться к разным акциям онлайн.

В 2020 году тема Часа Земли такова: природа имеет значение, она главный союзник в адаптации людей к изменению климата.

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