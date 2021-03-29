Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

Когда будет восстановлено движение по водной артерии неизвестно. Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом.

23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, в пробке оказалось почти 370 судов.

Напомним, сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, полностью заблокировав движение для судов. Инцидент произошел во вторник, 23 марта. Напомним, что в 2015 году Египет открыл второй "рукав" Суэцкого канала. Его строительство стоило $8,2 млрд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.