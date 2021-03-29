С 1 апреля по 1 ноября 2021 года на 7 улицах Киева разрешит ездить со скоростью до 80 км/ч.

Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения осеннее-зимний период.

Так, среди улиц, где будет увеличена скорость движения:просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.

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