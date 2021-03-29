С 1 апреля в Киеве меняют скоростные ограничения: где можно ехать быстрее [ Редактировать ]
С 1 апреля по 1 ноября 2021 года на 7 улицах Киева разрешит ездить со скоростью до 80 км/ч.
Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения осеннее-зимний период.
Так, среди улиц, где будет увеличена скорость движения:просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.
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