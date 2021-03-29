В Киеве, на улице Бастионной, при загадочных обстоятельствах пропал 37-летний Александр Мандич. В полицию 24 марта обратилась киевлянка.

Отметим, что мужчина более известный в ветеранских кругах как Ташкент. Он - известный активист и участник АТО.

Дело сначала расследовали по ст.115 УК Украины "Умышленное убийство", но основной оперативной версией было все же похищение Мандича, так как трупа в квартире не было.

Еще была надежда у близких, что его просто удерживают где-то в подвале, однако время шло, а требований похитители не выдвигали.

Как выяснили, накануне исчезновения атошника к нему приезжала группа спортивных парней. Они с ним о чем-то разговаривали, но беседа не заладилась и Мандича потащили в квартиру. Там его избили, а один из нападавших нанес ему несколько ножевых ударов.

Далее раненого мужчину выволокли на улицу, усадили в машину, вывезли за Киев и без одежды выкинули в пересохшее русло канавы. Там его только в воскресенье, 28 марта и удалось найти правоохранителям.

На момент нахождения трупа были задержаны трое подозреваемых (двое из Луганской области, один из Киева), однако пока не было тела, им вменяли более мягкую статью -1 46 УК Украины "Похищение человека".

Учитывая, что один из компании нападавших побоялся обвинений в убийстве и дал показания (указал место, где бросили тело - Ред.), в воскресенье правоохранители добавили еще подозрение в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Предварительный мотив убийства - долговые обязательства. Причем скорее всего убийство не планировалось, а хотели лишь "прессануть".

Мог произойти эксцесс исполнителя, когда один из молодчиков неожиданно для других пустил в ход нож.

Причем задержанные в один голос утверждают, что резали не они, а их товарищ, который все еще в бегах. А они не при делах, только помогали грузить подрезанного мужчину и выпустили его за Киевом живым. Эта версия не выдерживает критики, учитывая что труп нашли фактически голым, прикрытым в канаве какой-то тряпкой.

Сейчас назначаются всевозможные судмед- и криминалистические экспертизы. Бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем Facebook заявил, что убийство Мандича было "заказом крупных рейдеров", с которыми боролся убитый.

В понедельник, 29 марта, Печерский суд должен избрать задержанным меры пресечения. Прокуратура настаивает на содержании под стражей без залога.

Напомним, что трое подозреваемых были в квартире потерпевшего на Печерске.