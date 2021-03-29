Китайская вакцина от коронавирусной инфекции CoronaVac, производства фармацевтической фирмы Sinovac, которая используется на территории Украины способна сформулировать длительный иммунитет даже при мутациях COVID-19.

Стало достоверно известно, что препарат имеет большое количество преимуществ перед иными вакцинами для борьбы с опасной инфекцией.

Инактивированная вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech содержит все четыре антигены вируса, формирует длительный поствакцинальный иммунитет даже с учетом мутаций вируса.

Отмечается, что Турция, которая начала использовать препарат для иммунизации своих граждан, доказала ее высокую эффективность.

Читайте также, производителей вакцин освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В субботу, 27 марта, в силу вступил соответствующий закон. Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Кроме того, в Украину прибыла первая партия китайской вакцины Sinovac. Первая партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины, препарат прошел все этапы клинических исследований. Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

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