С производителей COVID-вакцин сняли ответственность: закон вступил в силу [ Редактировать ]
Производителей вакцин освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В субботу, 27 марта, в силу вступил соответствующий закон.
26 марта документ был опубликован в издании "Голос Украины". Он будет действовать в течение четырех лет.
Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.
Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.
Кроме того, медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.
Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством. Кабмин в месячный срок должен разработать и ввести порядок компенсаций.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о снятии ответственности с производителей вакцин. Также мы писали о том, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.
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