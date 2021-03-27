Производителей вакцин освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В субботу, 27 марта, в силу вступил соответствующий закон.

26 марта документ был опубликован в издании "Голос Украины". Он будет действовать в течение четырех лет.

Читайте также Можно ли использовать другой препарат при повторной вакцинации: ответ МОЗ

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.

Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Кроме того, медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством. Кабмин в месячный срок должен разработать и ввести порядок компенсаций.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о снятии ответственности с производителей вакцин. Также мы писали о том, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.