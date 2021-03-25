В четверг, 25 марта, в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Около 19:00 самолет с первой партией китайской вакцины прибыл в аэропорт "Борисполь".

Всего Украина заказала 2 миллиона доз вакцины.

Первая партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины. Препарат прошел все этапы клинических исследований. Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Читайте также, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедший месяц вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано смертей от препарата. Каждый такой случай будет расследоваться.

Кроме того, медработников, которые отказались проходить иммунизацию от коронавирусной инфекции увольнять не будут. Основной причиной отказов от вакцинации могло послужить то, что большое количество украинских медработников успели переболеть COVID-19.

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