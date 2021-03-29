В связи с эпидемиологической ситуацией в Киеве, жесткий карантин могут продолжить до 10 мая. Об этом пишут журналисты издания "Страна.Ua".

Также в Киевской городской госадминистрации заявили, что в столице не улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому карантинные меры могут максимально ужесточить.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Читайте также, в Украине за сутки сделали 1585 прививок от коронавирусной инфекции. На территории Донецкой области, Луганской области, Ровенской области и Черниговской области не было сделано уколов вовсе,иммунизация населения проводилась, благодаря 51 мобильной группе и 72 пунктам.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса. Сделано 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).

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