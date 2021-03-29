Идет на спад: статистика по коронавирусу на 29 марта [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 28 марта, зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сделано 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 8 346 человека;
- летальных случаев - 178;
- выздоровело - 2 875 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 652 409 человека;
- выздоровели - 1 303 500 человек;
- летальных исходов - 32 132;
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.
Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Аби "Ковішилду" вистачило на всіх, у Мінохорони здоров'я вирішили збільшити час між першою та другою дозою вакцини
Количество новых случаев коронавирусной болезни в Украине растет
Що краще - перехворіти, вакцинуватися чи все й одразу?
Коронавірус не квапиться здавати позиції: попри всі карантинні обмеження, хвороба в Україні лише набирає обертів
Младенец 13 марта вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у ребенка диагностировали коронавирус