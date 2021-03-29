В Украине за минувшие сутки, 28 марта, зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сделано 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).

За минувшие сутки:

госпитализировано - 8 346 человека;

летальных случаев - 178;

выздоровело - 2 875 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 652 409 человека;

выздоровели - 1 303 500 человек;

летальных исходов - 32 132;

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.

Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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