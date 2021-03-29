Вакцинация от коронавируса в Украине: Минздрав обнародовал шокирующие данные [ Редактировать ]
В Украине за сутки сделали 1585 прививок от коронавирусной инфекции. В 4 украинских регионах не провели иммунизаций вовсе. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, на территории Донецкой области, Луганской области, Ровенской области и Черниговской области не было сделано уколов вовсе. Однако известно, что по регионам ситуация складывается следующим образом:
- Киев - 20;
- Винницкая область - 50;
- Волынская область - 20;
- Днепропетровская область - 80;
- Донецкая область - 0;
- Житомирская область - 120;
- Закарпатская - 20;
- Запорожская область - 100;
- Ивано-Франковская область - 175;
- Киевская область - 20;
- Кировоградская область - 10;
- Луганская область - 0;
- Львовская область - 100;
- Николаевская область - 30;
- Одесская область - 40;
- Полтавская область - 190;
- Ровенская область - 0;
- Сумская область - 30;
- Тернопольская область - 40;
- Харьковская область - 230;
- Херсонская область - 140;
- Хмельницкая область - 70;
- Черкасская область - 40;
- Черновицкая область - 60;
- Черниговская область - 0.
Отмечается, что иммунизация населения проводилась, благодаря 51 мобильной группе и 72 пунктам для вакцинации. Таким образом, с начала кампании первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. При этом, по состоянию на 28 марта 2021 года в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека, большинство - через приложение "Дія".
Читайте также, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса. Сделано 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).
Кроме того, Украина в ближайшее время может заключить договоры на поставку вакцины от коронавируса из США. Министр здравоохранения Украины не уточнил, о поставках какой именно вакцины американского производства идет речь.
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