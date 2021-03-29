На прививку от COVID-19 записались более 360 тысяч человек/ фото: РБК

В Украине за сутки сделали 1585 прививок от коронавирусной инфекции. В 4 украинских регионах не провели иммунизаций вовсе. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, на территории Донецкой области, Луганской области, Ровенской области и Черниговской области не было сделано уколов вовсе. Однако известно, что по регионам ситуация складывается следующим образом:

Киев - 20;

Винницкая область - 50;

Волынская область - 20;

Днепропетровская область - 80;

Донецкая область - 0;

Житомирская область - 120;

Закарпатская - 20;

Запорожская область - 100;

Ивано-Франковская область - 175;

Киевская область - 20;

Кировоградская область - 10;

Луганская область - 0;

Львовская область - 100;

Николаевская область - 30;

Одесская область - 40;

Полтавская область - 190;

Ровенская область - 0;

Сумская область - 30;

Тернопольская область - 40;

Харьковская область - 230;

Херсонская область - 140;

Хмельницкая область - 70;

Черкасская область - 40;

Черновицкая область - 60;

Черниговская область - 0.

Отмечается, что иммунизация населения проводилась, благодаря 51 мобильной группе и 72 пунктам для вакцинации. Таким образом, с начала кампании первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. При этом, по состоянию на 28 марта 2021 года в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека, большинство - через приложение "Дія".

Читайте также, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса. Сделано 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).

Кроме того, Украина в ближайшее время может заключить договоры на поставку вакцины от коронавируса из США. Министр здравоохранения Украины не уточнил, о поставках какой именно вакцины американского производства идет речь.

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