Ситуация с COVID в Украине будет ухудшаться минимум до 15 апреля - МОЗ [ Редактировать ]
В Украине минимум до 15 апреля будет длиться обострения эпидемиологической ситуации. Минздрав ожидает роста количества больных коронавирусом в течение ближайших двух недель.
Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Мы прогнозируем рост количества больных в течение двух недель минимум. То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - сказал Степанов.
Читайте также, в Украине за сутки сделали 1585 прививок от коронавирусной инфекции. На территории Донецкой области, Луганской области, Ровенской области и Черниговской области не было сделано уколов вовсе,иммунизация населения проводилась, благодаря 51 мобильной группе и 72 пунктам.
Кроме того, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса. Сделано 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).
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