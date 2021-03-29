В Египте возобновилось движение судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление управления канала.

Напомним, что судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта после того, как контейнеровоз Ever Given сел на мель. В понедельник, 29 марта, его удалось снять с мели. Для этого из-под днища гигантского судна вычерпали около 30 тысяч кубометров песка, а для спуска на воду использовали 13 буксиров.

Ever Given буксируют на озеро между двумя участками канала, чтобы проверить на предмет повреждений. По результатам осмотра будет принято решение, пригодно ли оно для судоходства и перевозки грузов.

Главы управления Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил, что на данный момент по меньшей мере 369 судов ожидает своей очереди пройти по каналу.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он играет ключевую роль в снабжении Европы ближневосточной нефтью. Альтернативный маршрут - вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды - на две недели дольше и значительно дороже.

Напомним, что в 2015 году Египет открыл второй "рукав" Суэцкого канала. Его строительство стоило $8,2 млрд.