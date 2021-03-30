286 людей померло в Україні від ускладнень COVID-19 за минулу добу. Зафіксували 10 тисяч 533 нових випадків інфікування. Найбільше на Київщині, Львівщині та у столиці.

Більш як три з половиною тисячі людей одужали - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Покращилась ситуація у західних регіонах. Натомість погіршується - у центрі та на півдні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: