COVID-19 в Україні: виявили понад десять тисяч нових інфікувань [ Редактировать ]
286 людей померло в Україні від ускладнень COVID-19 за минулу добу. Зафіксували 10 тисяч 533 нових випадків інфікування. Найбільше на Київщині, Львівщині та у столиці.
Більш як три з половиною тисячі людей одужали - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Покращилась ситуація у західних регіонах. Натомість погіршується - у центрі та на півдні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Кількість зайнятих ліжок майже 54 відсотки від всього обсягу ліжок. Зрозуміло, що ця ситуація різна по регіонах. Достатньо напружена ситуація в місті Київ, в Одеській області, в Миколаївській області, в Київській області, в Житомирській області, там зростає кількість заповнених ліжок і ситуація є достатньо напруженою.
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