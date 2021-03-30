Интерсити-поезд сошел с рельсов: появилось видео момента аварии [ Редактировать ]
В понедельник, 29 марта, на железной дороге случилось чрезвычайное происшествие. Так, интерсити-поезд "Киев-Запорожье" сошел с рельсов. Об этом сообщают очевидцы. Вагон застрял в неестественном положении.
Позже появились видео с поезда.
На заснятых кадрах видно, как поезд попал на участок дороги, где рельсы были неровными, после чего и случилось ЧП.
Ранее мы писали, что в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra, телесные повреждения получили 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир.
Кроме того, в Житомирской области, в городе Коростышев произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Киевской пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения.
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