В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли двое несовершеннолетних и еще двое людей пострадали.

Как сообщается, столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira произошло сегодня около 16:15 на автодороге Р-75 "Тимково-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка".

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. Кроме того, телесные повреждения получили 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир. Их госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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Кроме того. в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации, а транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего.

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