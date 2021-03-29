Интерсити-поезд "Киев-Запорожье" сошел с рельсов (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 29 марта, случилось происшествие. Так, интерсити-поезд "Киев-Запорожье" сошел с рельсов. Об этом сообщают очевидцы.
Отмечается, что вагон застрял в неестественном положении.
К счастью, пострадавших нет. О причине ЧП пока не сообщается. Возможны изменения в движении поездов.
Ранее мы писали, что в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra, телесные повреждения получили 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир.
Кроме того, в Житомирской области, в городе Коростышев произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Киевской пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения.
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