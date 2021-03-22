Под Житомиром в ДТП погибли трое людей [ Редактировать ]
В понедельник, 22 марта, в Житомирской области, в городе Коростышев произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погибли трое людей.
Тогда 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Киевской пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения.
"После бокового столкновения с ним неуправляемый Volkswagen вынесло в отбойник, где легковушка влетела под автопоезд DAF с полуприцепом", - говорится в сообщении.
В результате столкновения погибли водитель Volkswagen и двое его пассажиров: 21-летний мужчина и 16-летняя девушка. Все они жители Коростышева. Третьего 21-летнего пассажира этого же автомобиля с телесными повреждениями госпитализировала "скорая".
"У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, сейчас продолжается", - добавили в ведомстве.
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Кроме того. в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации, а транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего.
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