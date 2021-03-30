Скичко и Колыхаев лишились мандатов [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, парламентарии лишили полномочий народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колыхаева.
Депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александра Скичко лишили полномочий в связи с назначением на должность главы Черкасской областной госадминистрации.
Полномочия депутата от группы "За майбутнє" Игоря Колыхаева прекратили, поскольку его избрали мэром Херсона.
В случае, если бы они прошли в Раду по списку, в парламент могли зайти следующие номера из этого списка. Однако Скичко стал депутатом, победив на 197-м округе в Черкасской области, а Колыхаев - после победы в округе №184 Херсонской области.
Это значит, что Центральная избирательная комиссия должна назначить довыборы на этих округах, чтобы избрать двух новых народных депутатов, которые зайдут в Раду вместо Скичко и Колыхаева.
Ранее "Партия мира и развития" заявила о лишении Нели Штепы депутатского мандата.
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